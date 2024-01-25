"М’ясорубка працює далі": Дикий про актуальну ситуацію в Авдіївці

Армія РФ не покидає мети взяти Авдіївку, при цьому, це швидше політичне, а не військове завдання. На тлі цього росіяни продовжують кидати на напрямок абсолютно неадекватну кількість і людей, і техніки.

Таку думку висловив ветеран війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий "24 Каналу".

За словами експерта, максимум росіян - це Оскол та Авдіївка.

"Тобто віджати в нас Куп’янськ, Лиман, побудувати наступну лінію оборони на весну по річці Оскол, — от про це вони мріють, над цим вони працюють", - сказав він.

Також читайте Спецслужби Угорщини повідомили про спробу держзаколоту

"М’ясні штурми" продовжаться, поки Конгрес не поновив нам фінансування, досягнути максимуму.

"Грубо кажучи, Авдіївка того не вартує. Як би ми не ставилися до російських генералів, вони не можуть не розуміти, що вона того не вартує. Тобто там явно саме політична вказівка набагато вища, ніж вирішують генерали на фронті. От вони зараз б’ються об Авдіївку. Фактично там повторюється Бахмут 2.0, тільки ще у вигідніших для нас умовах", - додав Дикий.

Наразі опорою для ЗСУ залишається коксохімічний комбінат.

"Авдіївський коксохім — це приблизно як Азовсталь в Маріуполі. Він побудований за отими радянськими стандартами, коли завод одразу проєктувався частково як фортеця. З підземними поверхами, з потужними бетонними перекриттями. Там є навіть споруди, що витримують прямі попадання КАБ-500. Таким чином наші захисники зараз закріпились на Коксохімі, а Авдіївська промзона стала сірою зоною, звідки наші давно вже вийшли, а росіяни так і не можуть там закріпитися", - додав він.

Просування РФ в Авдіївці

Експерт продовжує, що десь тиждень тому, росіяни змогли просунутися в колишню житлову забудову.

"Так от в цих руїнах житлової забудови було просування росіян. От вчора їх звідти вибили наші бійці, позиції повернули. М’ясорубка працює далі. І вона може так далі працювати, поки тримається не сама Авдіївка, а поки тримається Орлівка. Це село, через яке йде основна траса 0542, по якій завозиться БК та вивозяться поранені. І ця траса поки під нашим контролем", - наголосив Дикий.

Також ми повідомляли, що для нового штурму Авдіївки на Донеччині російські окупанти зібрали близько 40 тисяч різношерстих бійців.

Тим часом Служба безпеки затримала російського агента, який готував серію ракетно-артилерійських ударів по позиціях Сил оборони поблизу Авдіївки Донецької області.

Читайте також: