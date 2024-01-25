"Мясорубка работает дальше": Дикий об актуальной ситуации в Авдеевке

Армия РФ не покидает цель взять Авдеевку, при этом это скорее политическая, а не военная задача. На фоне этого россияне продолжают бросать на направление совершенно неадекватное количество и людей, и техники.

Такое мнение высказал ветеран войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий "24 канала".

По словам эксперта, максимум россиян – это Оскол и Авдеевка.

"То есть отжать у нас Купянск, Лиман, построить следующую линию обороны весной по реке Оскол, — вот об этом они мечтают, над этим они работают", — сказал он.

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"Мясные штурмы" продолжатся, пока Конгресс не возобновил нам финансирование, достичь максимума.

"Грубо говоря, Авдеевка того не стоит. Как бы мы ни относились к российским генералам, они не могут не понимать, что она того не стоит. То есть там явно именно политическое указание намного выше, чем решают генералы на фронте. Вот они сейчас бы" ются об Авдеевке. Фактически там повторяется Бахмут 2.0, только еще в более выгодных для нас условиях", — добавил Дикий.

В настоящее время опорой для ВСУ остается коксохимический комбинат.

"Авдеевский коксохим — это примерно как Азовсталь в Мариуполе. Он построен по советским стандартам, когда завод сразу проектировался частично как крепость. С подземными этажами, с мощными бетонными перекрытиями. Там есть даже сооружения, выдерживающие прямые попадания КАБ-500. Таким образом наши защитники сейчас закрепились на Коксохиме, а Авдеевская промзона стала серой зоной, откуда наши давно уже вышли, а россияне так и не могут там закрепиться", — добавил он.

Продвижение РФ в Авдеевке

Эксперт продолжает, что примерно неделю назад, россияне смогли продвинуться в прежнюю жилую застройку.

"Так вот в этих руинах жилой застройки было продвижение россиян. Вот вчера их оттуда выбили наши бойцы, позиции вернули. Мясорубка работает дальше. И она может так дальше работать, пока держится не сама Авдеевка, а пока держится Орловка. Это село, через которое идет основная трасса 0542, по которой завозится БК и вывозятся раненые. И эта трасса пока под нашим контролем", — подчеркнул Дикий.

Также мы сообщали, что для нового штурма Авдеевки в Донецкой области российские кафиры собрали около 40 тысяч разношерстных бойцов.

Между тем Служба безопасности задержала российского агента, готовившего серию ракетно-артиллерийских ударов по позициям Сил обороны вблизи Авдеевки Донецкой области.

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