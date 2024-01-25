Спецслужбы Венгрии сообщили о попытке госзаговора

Венгерские спецслужбы заявили, что им удалось предотвратить захват власти в стране незаконной группировкой "Скифская Венгрия".

Об этом сообщили в Национальном управлении полиции.

По данным следствия, к захвату власти в стране готовились 8 человек. Они угрожали разоружить венгерских полицейских и военных, если те будут сопротивляться. Кроме того, группировка угрожала арестовать как бывших, так и нынешних членов правительства страны.

"Поскольку нельзя было исключать, что члены организации имеют огнестрельное оружие, НБР обратилось в Антитеррористический центр с просьбой провести рейды. Об группировке стало известно после появления видео, снятого в ноябре прошлого года, где его члены объявили, что они формируют "Скифскую Венгрию", но начали вооружать свободные военные отряды", — говорится в сообщении.

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Всего в результате операции правоохранители арестовали 11 человек. Из изъятых вещей нашли документы, отрицающие существование венгерского государства.

"О решимости группировки свидетельствует то, что во время обыска следователи обнаружили в нескольких местах боеприпасы, автоматы, газовые и сигнальные пистолеты, резиновые шары и пневматическое оружие", – говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее мы сообщали, что в посольство Венгрии в Украине поступили угрозы смертью в адрес главы венгерского МИД Петера Сийярто в связи с его предстоящим визитом в Ужгород.

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