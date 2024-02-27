У Путіна шокували заявою про втрати ЗСУ

У Росії брешуть, що Україна начебто щодня в середньому втрачає понад 800 осіб.

У Міністерстві оборони країни-агресорки шокували заявою про втрати України у війні, яку розв'язав їхній диктатор. Міністр оборони Сергій Шойгу звідкись намалював цифру 444 тисячі.

Про це російський міністр заявив під час колегії Міноборони, пишуть пропагандисти.

"ЗСУ від початку року щодня втрачають у середньому понад 800 осіб особового складу та 120 одиниць озброєння. Від початку року на всіх напрямках "нацистів" звільнено близько 327 квадратних кілометрів території. За останній тиждень ЗСУ були вибиті з населених пунктів Перемога, Ласточкине, Північне в "ДНР", - заявив він.

Ба більше, у Шойгу вже бачать "наближення розвалу фронту" ЗСУ.

Нагадаємо, 25 лютого Володимир Зеленський вперше заявив про загиблих українських воїнів. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення РФ загинула 31 тисяча військовослужбовців ЗСУ, що дуже сильно відрізняється від заяви Шойгу.

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