У Путина шокировали заявлением о потерях ВСУ

В России лгут, что Украина вроде бы каждый день в среднем теряет более 800 человек.

В Министерстве обороны страны-агрессора шокировали заявлением о потерях Украины в войне, которую развязал их диктатор. Министр обороны Сергей Шойгу откуда-то нарисовал цифру в 444 тысячи.

Об этом российский министр заявил во время коллегии Минобороны, пишут пропагандисты.

"ВСУ с начала года ежедневно теряют в среднем более 800 человек личного состава и 120 единиц вооружения. С начала года по всем направлениям "нацистов" освобождено около 327 квадратных километров территории. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Пивничное в "ДНР", – заявил он.

Более того, у Шойгу уже видят "приближение развала фронта" ВСУ.

Напомним, 25 февраля Владимир Зеленский впервые заявил о погибших украинских воинах. По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ погибла 31 тысяча военнослужащих ВСУ, что очень сильно отличается от заявления Шойгу.

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