В России произошли масштабные сбои в работе соцсетей и провайдеров

Российские пользователи жалуются на массовые сбои в работе популярных сервисов и мобильных провайдеров по всей России, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.

В России фиксируют проблемы с работой платформ YouTube, Viber, WhatsApp и "ВКонтакте" и провайдеров МТС, "МегаФон" и "Билайн".

Об этом сообщают россияне в соцсетях.

В частности, российские пользователи заявили о массовом сбое в работе Telegram – фиксируются проблемы с использованием программы при подключении к мобильному интернету.

У некоторых пользователей не отправляются сообщения и не загружаются чаты. Проблемы возникли и в мобильной, и в компьютерной версиях мессенджера.

В то же время в Роскомнадзоре заявили, что массовый сбой в работе Telegram фиксируется на территории России, США, Германии и других стран. Сообщается, что 34% жалоб приходится на Москву, 15% – на Санкт-Петербург, по 4% – на Московскую и Самарскую области и Краснодарский край.

По данным росСМИ, жалобы поступают из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Тюмени, Челябинска, Волгограда, Ставрополя, Петрозаводска и других городов.

Кроме Telegram, сбои в работе наблюдаются и у других популярных мессенджеров – WhatsApp и Viber. Также о проблемах сообщают пользователи провайдеров МТС, "МегаФон", "Билайн", Tele2 и Yota.

В "Билайне" и Tele2 уже успели оправдаться, что их сети работают в штатном режиме, а проблемы в работе мессенджеров и приложений — на стороне этих сервисов.

Напомним, ранее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что соцсеть Telegram включает в себя ряд угроз безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы.

Так, недавно мошенники создали в сети Telegram фейковый аккаунт министра обороны Украины Рустема Умерова. Они начали собирать данные, притворяясь официальным каналом информации.

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