В ЕС сдержанно прокомментировали идею отправки войск в Украину

Сейчас в Европейском Союзе есть консенсус по поводу предоставления Украине всего, что нужно для противостояния агрессии России. Впрочем, любые другие решения – в компетенции государств-членов.

Об этом заявил внешнеполитический представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает "ЕП".

"Государства-члены решают, как лучше поддержать Украину на основе ее потребностей. Это решение государств-членов. Нет решения на уровне ЕС относительно какого-либо отправления войск или наземных сил в Украину для участия в боях. На этой стадии консенсус в ЕС есть относительно того, чтобы давать Украине нужное для ее борьбы столько — сколько будет нужно", — заявил политик.

По его словам, военная поддержка частично координируется на уровне ЕС путем возмещения из Европейского фонда мира за снабжение государствами-членами вооружения для Украины.

"Позиция ЕС: мы должны все, что нужно, чтобы помочь Украине выиграть ее оправданную оборонную войну против незаконной агрессии. Эта позиция согласована уже давно. Государства-члены продолжают обновлять свои обязательства о поддержке разными путями: экономическими, гуманитарными, политическими, дипломатическими", путем санкций и предоставления военной поддержки", — подчеркнул Петер Стано.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал важное заявление по поводу войска НАТО в Украине — на фоне сообщений, звучащих от западных политиков. По его словам, в настоящее время Альянс не планирует отправлять воинские части в Украину.

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