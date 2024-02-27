В ЄС стримано прокоментували ідею відправлення військ до України

Наразі в Європейському Союзі є консенсус щодо надання Україні всього, що потрібно для протистояння агресії Росії. Втім, будь-які інші рішення - в компетенції держав-членів.

Про це заявив зовнішньополітичний речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє "ЄП".

"Держави-члени вирішують, як найкраще підтримати Україну на основі її потреб. Це рішення держав-членів. Немає рішення на рівні ЄС щодо будь-якого відправлення військ чи наземних сил до Україну для участі у боях. На цій стадії консенсус в ЄС є щодо того, щоб давати Україні потрібне для її боротьби стільки - скільки буде потрібно", - заявив політик.

З його слів, військова підтримка частково координується на рівні ЄС шляхом відшкодування з Європейського фонду миру за постачання державами-членами озброєння для України.

"Позиція ЄС: ми повинні все, що потрібно, аби допомогти Україні виграти її виправдану оборонну війну проти незаконної агресії. Ця позиція погоджена вже давно. Держави-члени продовжують оновлювати свої зобов’язання про підтримку різними шляхами: економічними, гуманітарними, політичними, дипломатичними, шляхом санкцій і наданням військової підтримки", - наголосив Петер Стано.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив важливу заяву щодо війська НАТО в Україні - на тлі повідомлень, що лунають від західних політиків. За його словами, наразі Альянс не планує надсилати військові частини до України.

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