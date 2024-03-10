Тарифи на газ можуть підвищити: чого очікувати українцям

Зараз тариф на газ складає 7,96 грн за кубометр.
В Україні на сьогодні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду й опалення.
Про це в етері Ранок.LIVE розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
Він наголосив, що до кінця опалювального сезону тарифи в Україні не підвищуватимуть. Проте, вже у квітні-травні чинний тариф на газ можуть переглянути.
"Наскільки я знаю, наскільки є інсайдерська інформація… минулого року в тому ж НАК "Нафтогазі" розглядалося питання щодо підняття тарифу на газ. Знову ж таки, я не стверджую, що 100% це буде прийнято, але я знаю, що вивчається питання підняття, в середньому, десь на 1-1.5 грн", — заявив Попенко.
Станом на сьогодні тариф на газ складає 7,96 грн за кубометр. Якщо тариф піднімуть так, як стверджує голова Спілки споживачів комунальних послуг, то він складе 9-9,5 грн.
"Якщо зросте вартість газу, це автоматично підніме тарифи на теплопостачання і на гарячу воду", — зауважив Попенко.
Нагадаємо, середня вартість газу в Україні знижується вже четвертий місяць поспіль.
Читайте також: