Тарифи на газ можуть підвищити: чого очікувати українцям

Зараз тариф на газ складає 7,96 грн за кубометр.

В Україні на сьогодні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду й опалення.

Про це в етері Ранок.LIVE розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Він наголосив, що до кінця опалювального сезону тарифи в Україні не підвищуватимуть. Проте, вже у квітні-травні чинний тариф на газ можуть переглянути.

"Наскільки я знаю, наскільки є інсайдерська інформація… минулого року в тому ж НАК "Нафтогазі" розглядалося питання щодо підняття тарифу на газ. Знову ж таки, я не стверджую, що 100% це буде прийнято, але я знаю, що вивчається питання підняття, в середньому, десь на 1-1.5 грн", — заявив Попенко.

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Станом на сьогодні тариф на газ складає 7,96 грн за кубометр. Якщо тариф піднімуть так, як стверджує голова Спілки споживачів комунальних послуг, то він складе 9-9,5 грн.

"Якщо зросте вартість газу, це автоматично підніме тарифи на теплопостачання і на гарячу воду", — зауважив Попенко.

Нагадаємо, середня вартість газу в Україні знижується вже четвертий місяць поспіль.

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