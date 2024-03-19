В Минэкономики назвали источники и объемы помощи Украине

Публичные финансы Украины, откуда мы имеем 50% расходной части бюджета – это финансовая помощь наших партнеров. Это Европейский альянс, Япония, Канада, Соединенные Штаты Америки.

Об этом в эксклюзивном интервью журналисту Евгению Плинскому рассказал замминистра экономики Тарас Качка.

Он отметил, что без этих денег мы бы не смогли поддерживать определенные социальные выплаты, не могли бы финансировать образование, делать многое, не касающееся безопасности и обороны.

"Благодаря поддержке наших партнеров, мы можем это делать. Поэтому, если бы мы остались сами в войне против России, то экономика упала бы намного больше. Наше общество не работало бы столь гармонично, не было бы той энергии, откуда берется предпринимательский успех. Для того, чтобы открыть какое-то предприятие, у тебя должен быть оптимизм относительно будущего. Не должно быть депрессии, что все разрушается. Благодаря этой финансовой поддержке мы сохранили фактически все программы поддержки социальные, бизнеса и других вещей", — пояснил он.

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Напомним, в Минэкономики ответили, какая отрасль Украины больше всего пострадала от войны.

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