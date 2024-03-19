В Мінекономіки назвали джерела та обсяги допомоги Україні

Публічні фінанси України, звідки ми маємо 50% видаткової частини бюджету – це фінансова допомога наших партнерів. Це Європейський Союз, Японія, Канада, Сполучені Штати Америки.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналісту Євгену Плінському розповів заступник міністра економіки Тарас Качка.

Він зауважив, що без цих грошей ми б не змогли підтримувати певні соціальні виплати, не могли б фінансувати освіту, робити багато речей, які не стосуються безпеки і оборони.

"Завдяки підтримці наших партнерів, ми можемо це робити. Тому якби ми залишилися самі у війні проти Росії, то економіка б впала набагато більше. Наше суспільство не працювало б настільки гармонійно, не було б тієї енергії, звідки береться підприємницький успіх. Для того, щоб відкрити якесь підприємство, в тебе має бути оптимізм щодо майбутнього. Не має бути депресії, що все руйнується. Завдяки цій фінансовій підтримці ми зберегли фактично всі програми підтримки соціальні, бізнесу і інших речей", - пояснив він.

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Нагадаємо, в Мінекономіки відповіли, яка галузь України найбільше постраждала від війни.

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