Яка галузь України найбільше постраждала від війни – в Мінекономіки відповіли

В Україні, попри війну, немає галузі економіки, яка б повністю зникла.

Заступник міністра економіки Тарас Качка наголосив, в Україні, попри війну та щоденні атаки окупантів, працює все, немає галузі економіки, яка б повністю зникла.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналісту Євгену Плінському.

Тарас Качка також назвав галузь економіки, яка найбільше постраждала через агресію окупаційної армії Росії.

"Найбільш постраждалою галуззю номінально можна вважати металургію, тому що Маріуполь – був серцем української металургії, "Азовсталь" і "Завод Ілліча" – два величезні заводи з портом, який експортував продукцію на весь світ, від Єгипту до Уругваю. Це користувалося попитом, розвивалося. Зараз знищено", - каже замміністра.

Тарас Качка також додав, що 2022 року падіння у галузі металургії було фактично на три чверті – 73%. Але попри все, постраждала металургія працює.

"У нас є навіть збільшення виробництва, збільшення експорту. Очевидно, це вже не можна порівняти з 2021 роком, але вже 2022 до 2023 року є зростання експорту на рівні десь 10%", - резюмував він.

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Повну версію інтерв'ю з Тарасом Качкою дивіться 19 березня о 10:00 на Youtube-каналі ТСН

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