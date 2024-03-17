Війська НАТО в Україні: для чого Макрон насправді зробив гучну заяву

Президент Франції Еммануель Макрон поставив крапку на будь-яких дискусіях щодо відправки військ НАТО до України. Каже, Росія — супротивник Франції, і його треба перемогти, тож і відправку військ виключати не можна. Макрон робить такі гучні заяви не тільки для того, щоб перетягнути лідерство в Європі на себе.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтервʼю для ТСН.ua заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв.

“Сьогодні це така більш гіпотетична ситуація, але через те, що вона вже почала обговорюватися, це значне підвищення ставок і нова глава у наших відносинах з європейськими країнами. Я розумію, чому це робить Макрон, намагаючись перетягнути лідерство в Європі на себе. Але все одно такі заяви не можуть бути зроблені без якогось пропрацювання непублічного”, — зазначив Чернєв.

“Ми бачимо, що деякі країни до цього доєднуються і говорять про те, що вони не виключають такої можливості, якщо це буде необхідно. І це дозволяє європейським країнам і європейському суспільству звикнути до цієї думки і коли настане час, вона не буде такою шокувальною для них”, — додав він.

Заяви Макрона про іноземні війська в Україні

Наприкінці лютого Макрон не виключив, що в майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України. Втім, “наразі консенсусу щодо відправлення військ немає”. У НАТО відправлення солдатів до України відкинули.

Згодом президент Франції на зустрічі з парламентськими партіями назвав важливу умову відправлення військ до України. Такі дії ймовірні у разі можливого прориву окупантів на Київ або Одесу, наголосив він.

Також Макрон приголомшив заявою щодо підтримки України, заявивши, що вона “не має кордонів”. Мовляв, більше немає ні червоних ліній, ні обмежень.

Нещодавно Макрон заявив про намір “відправити хлопців” до Одеси найближчого року. Зробити це, з його слів, доведеться через напружену ситуацію в війні Росії проти України.

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