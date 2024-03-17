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В ISW розповіли про рейд російських добровольців на території РФ

В ISW розповіли про рейд російських добровольців на території РФ

Бійці "РДК" продовжують рейд на території Росії / Фото: Телеграм-канал "РДК"

Російські добровольці перебувають на території Бєлгородської та Курської областей.

Російські добровольці продовжують обмежені транскордонні рейди до Бєлгородської та Курської областей. "Російський добровольчий корпус" (РДК) 16 березня заявив, що продовжує обмежену військову операцію і спростував попередні заяви Росії щодо РДК, легіону "Свобода Росії" та " Сибірського батальйону" про нібито їхні великі втрати під час рейдів останніх днів.  

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

РДК також опублікував кадри з російськими військовополоненими і закликав губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова зустрітися, щоб домовитися про обмін 25 російських солдат.

У Міноборони РФ заявили, що російські війська "відбили" прикордонні рейди поблизу села Попівка Сумської області та в напрямку Сподарюшино і Козинка Бєлгородської області.

Нагадаємо, армія РФ бомбить села, до яких зайшли російські добровольці (відео).

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