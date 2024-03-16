Чи дійдуть російські добровольці до Москви — прогноз аналітика

Рейд російських добровольців на територію РФ, який відбувається у Курській та Бєлгородській областях, наразі може не перерости у похід на Москву. Але дії борців з путінським режимом можуть стати поштовхом для поширення партизанського руху та створити плацдарм для пізнішого наступу на столицю держави-агресорки.

Таку думку висловив голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан в ефірі національного телемарафону.

При цьому він нагадав, що минулого літа саме після подібної акції РДК і легіону "Свобода Росії" ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин насмілився здійснити свій частково успішний похід на Москву, зупинившись за 200 км від столиці.

"Російські добровольці означили дуже конкретно свою ціль: це антитерористична операція, а путінський режим - це, звичайно ж, терористичний режим, який захопив владу в Росії. От вони повинні знищити власне Путіна і цей терористичний режим", - сказав Кузан.

Експерт вважає, що такі акції розхитують владу Путіна в Росії, російські добровольці руйнують авторитет господаря Кремля насамперед в очах китайського лідера Сі Цзіньпіна, демонструючи, що російський диктатор не може забезпечити безпеку під час проведення виборів. Він також прогнозує, що війна пошириться вглиб території Росії завдяки розростанню партизанського руху.

"Ми бачимо, як прямо зараз в різних регіонах здійснюються підпали виборчих урн. Здійснюються окремі акції громадянського спротиву. Більше людей виявляють бажання приєднатися до російських добровольців. Тобто, умовно кажучи, сьогоднішніми ефективними діями російські добровольці готують собі ґрунт для того, щоби пізніше ширшим фронтом повалити путінську владу в Москві", - наголосив Кузан.

Нагадаємо, легіон "Свобода Росії", Російський Добровольчий Корпус і Сибірський батальйон, які воюють проти кремлівського режиму в РФ, звернулися безпосередньо до Володимира Путіна.

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