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У Росії на виборах президента голосують за Буданова – розвідка

У Росії на виборах президента голосують за Буданова – розвідка

Росіяни голосують за Буданова на виборах

Відповідні фотографії зробили у Москві.

На виборах президента РФ росіяни голосують за керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

Про це пише "ГОРДОН" з посиланням на джерела в українській розвідці.

"Джерела надали фото бюлетенів росіян із кількох виборчих дільниць. На них видно, що люди, які прийшли на вибори, самостійно вписували прізвище Буданова до бюлетеня і ставили навпроти нього галочку "за", - йдеться у повідомленні.

Росіяни голосують за Буданова на виборах / ©
Росіяни голосують за Буданова на виборах

Джерела уточнили, що надані фотографії було зроблено в Москві, проте наголосили, що таке відбувається "скрізь".

Нагадаємо, росіяни після президентських "виборів" хочуть мобілізувати до 300 тис. громадян України на тимчасово окупованих територіях.   

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