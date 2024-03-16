В России на выборах президента голосуют за Буданова – разведка

Соответствующие фотографии были сделаны в Москве.

На выборах президента РФ россияне голосуют за руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Об этом пишет "Гордон" со ссылкой на источники в украинской разведке.

"Источники предоставили фото бюллетеней россиян с нескольких избирательных участков. На них видно, что пришедшие на выборы люди самостоятельно вписывали фамилию Буданова в бюллетень и ставили напротив галочку "за", — говорится в сообщении.

Россияне голосуют за Буданова на выборах

Источники уточнили, что предоставленные фотографии были сделаны в Москве, однако отметили, что такое происходит "везде".

Напомним, россияне после президентских "выборов " хотят мобилизовать до 300 тыс. граждан Украины на временно оккупированных территориях.

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