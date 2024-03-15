Российские добровольцы объяснили, как Путин фальсифицирует выборы

Российский режим. еще раз продемонстрировал, что. ему наплевать на собственное население.

Российский диктатор Путин уже начал фальсифицировать так называемые выборы, тем самым заранее ликвидирует легитимность своего "переизбрания".

Об этом говорится в сообщении Легиона "Свобода России".

В заявлении указывается, что по информации провластных российских ресурсов, по состоянию на 15:00 15 марта на территории Белгородской области уже проголосовала большая часть избирателей.

"Любому здравомыслящему человеку, который следит за новостями, понятно, что эта статистика — полный абсурд", — говорится в сообщении.

Представители легиона напомнили, что на территории Белгородской и Курской областей продолжаются боевые действия с обстрелами.

"Улицы городов пусты, в обеих областях масштабные разрушения, в небе над Белгородом и Курском дым от прилетов".

Обстрелам подвергаются и избирательные участки. Ни о каком голосовании не может быть и речи: избиратели Белгорода и Курска сейчас думают о том, как спасти свои жизни. Они ищут надежные укрытия, а не фамилии узурпатора в избирательном бюллетене", — говорится в заявлении.

Кроме того, в сообщении указывается, что Кремль проигнорировал призывы Российского Добровольческого Корпуса, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона по поводу создания гуманитарного коридора, чтобы предоставить гражданам спастись от обстрелов.

"И сейчас подобная статистика выглядит скорее как издевательство над белгородцами со стороны Путина и его клики", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в России фиксируют сбои в системе онлайн-голосования на "выборах Путина".

Кроме того, мы ранее информировали, что на выборах Путина в России голосуют коктейлями Молотова, огнем и зеленкой.

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