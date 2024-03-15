Захватчики на ВОТ сгоняют мигрантов на "выборы" Путина — ЦНС

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины заставляют мигрантов из Центральной Азии участвовать в так называемых выборах российского диктатора Путина.

Также читайте США не признают так называемые "выборы" президента РФ на оккупированных территориях Украины

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Уже с 15 марта на временно оккупированных территориях стартует избирательный фарс, игнорирующий подавляющее количество местных. Для завышения явки враг разрешил голосовать без паспортов, и теперь поставил план перед строительными компаниями по отправке на председательство мигрантов", — говорится в сообщении.

В ЦНС объяснили, что мигрантов на захваченные земли свозят еще с конца 2022 года, и их численность уже достигает более 100 тысяч. Захватчики обещают иностранцам дополнительный выходной за поход на участок.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики на временно оккупированных территориях не могут набрать медперсонал среди местных жителей.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры мониторят страницы в соцсетях жителей ТОТ накануне "выборов" Путина.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.