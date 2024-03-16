Кому Путин может передать трон: озвучены вероятные кандидаты

Сейчас в России ходят слухи, что Путин особое внимание уделяет воспитанию этого сына, возможного наследника тотальной власти в России.
В России фейковые выборы. Впрочем, не проходят бесследно и беспорядки перед голосованием, которое состоится 17 марта. Как ни крути, Путин – не вечный, поэтому вопрос, кто может его заменить на кровавом престоле, не исчезает с повестки. Аналитики назвали того, кому диктатор может передать трон.
О ком идет речь, кто мать наследника и как кремлевский дед представляет себе такой сценарий – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.
Дети Путина: все сокровенное, становится явным
Путин вздумал на русский трон вместо себя всадить своего сынка. И нет, вам не послышалось. У кремлевского диктатора официально — две дочери : Мария и Екатерина, а вот сколько детей появилось вне брака — вопрос открытый. И даже многочисленные расследования журналистов подтверждают, что вышеупомянутые двое – не все потомки Путина.
Журналисты уверены, детей Путину родила и его самая знаменитая любовница – гимнастка Алина Кабаева. К примеру, в 2015 году издание The Wall Street Journal выпустило статью, которая якобы родила от российского президента ребенка в Швейцарии. В Кремле эту информацию отрицали. 2019 г. hjre начали распространяться слухи, что Кабаева якобы снова родила близнецов от Путина — обоих мальчиков в Кулаковском роддоме в Москве.
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Кстати, говорят, что дети записаны на младшую сестру Кабаевой. Но как было на самом деле и сколько детей у Путина – знает, пожалуй, только Путин. Что касается дочерей от официального брака, то их Путин, если и приведет в большую политику, но свой трон не отдаст, заявил российский правозащитник, блогер Марк Фейгин в разговоре с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.
"Россия — сексистская страна, и женский вопрос во власти непростой. Возможно, Путин выберет путь максимального пребывания во власти — к недугу. Дети Кабаевой. Там есть сыновья. Это точно и многими подтверждено. Двое сыновей — Иван и Владимир, но называют другие имена ", — сказал Фейгин.
Что известно о детях Путина и кто может возглавить трон диктатора?
Правда, о детях Кабаевой известно мало, кроме того, что они с матерью живут в Швейцарии. Их Путин тщательно прячет от чужих глаз.
Путин предполагал, что страна, которая последние сто лет оставалась нейтральным государством, будет безопасной для его близких. Впрочем, почему так тщательно Путин охраняет детишек – вопрос. На днях начали распространяться слухи, что кремлевский диктатор решил в обход всех возможных правил передать свой трон одному из сыновей.
Фейгин назвал имя предполагаемого кандидата, который может возглавить российскую мафию следующим.
“Реально власть может принимать только человек – выходец из системы, а это сотрудник ФСБ. Это какой-то именитый сотрудник ФСБ, это некий генерал из коллегии ФСБ России. Я знаю, что большие амбиции у Королева, первого заместителя Бортникова, председателя ФСБ, являющегося генералом, ему за 50 немного и он видит себя важной фигурой. Он получил этот пост после Смирнова, который был первым заместителем, но ему за 70 и ушел на пенсию. Ну там тоже какая-то сложная ситуация была. Люди, они тоже видят и рисуют себе какую-нибудь перспективу”, — сказал Фейгин.
Впрочем, он не исключает, что это возможно, но, конечно, при определенных условиях.
"Миллиардеры, самые богатые люди, очень влиятельны. Насколько для них приемлема ситуация, которую обойдет в споре за главную должность какого-то из детей Путина. Мы не знаем. Мы до конца не понимаем, как и в отношении других важных лиц. Как в анекдодете: почему сын генерала не может стать маршалом? Потому что маршал тоже имеет своего сына. И поэтому там сын Патрушева не может стать приемником Путина, потому что он может занимать должность самого Патрушева. Фейгин.
Что решил кремлевский дед
Фейгин добавил, что сейчас в России ходят слухи, что Путин особое внимание уделяет воспитанию этого сына, вероятного наследника тотальной власти в России. По данным правозащитника, Путин хочет дождаться совершеннолетия одного из этих сыновей. Допускается, что этим мальчикам сейчас примерно 9-10 лет.
Наверное, Путин понимает эти риски. По разным слухам, он этого сына воспитывает особым образом. В круг нянек входят царедворцы, которые должны готовить его к большим свершениям его сына и эта информация из этих источников подтверждается., что это лишь план, который Путин держит в уме. А реализует ли он его или нет — это вопрос хода политических процессов: войны в Украине и позиции Запада, и многих внутренних факторов", - говорит Фейгин.
Надежда есть?
Фейгин предположил, что Путин хочет остаться у власти до глубокой старости, пока сыну не исполнится 20-21 год. И даже предположить, если так случится, в мире явно ни капельки никто не удивится, ведь как проходят выборы в России знают все.
Впрочем, интересно, как Путин собирается подать эту информацию, ведь никакого сына официально он никогда не признал. Впрочем, еще остается надежда на то, что с началом рейдов легиона "Свобода России", Сибирского батальона и РДК больше россиян перестанут накачиваться пропагандой Соловьева и ему подобных, и начнут бороться против узурпации. А вот запад танков явно не прошел даром – Путин лично отреагировал на это.
Черные дни» в России
Правда, если вы заметили, Путин не говорит россиянам, что рейды на территории РФ устроили сами граждане РФ, выступающие против нынешней власти Кремля, по версии диктатора – все это делает украинская ДРГ. Тем не менее, на болотах ныне "весело", последняя неделя особенно черна для путинской России.
Напомним, что после выборов президента в России может начаться новая массовая мобилизация. Не исключено, что оккупанты попытаются мобилизовать около 300 тысяч.