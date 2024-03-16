Кому Путин может передать трон: озвучены вероятные кандидаты

Сейчас в России ходят слухи, что Путин особое внимание уделяет воспитанию этого сына, возможного наследника тотальной власти в России.

В России фейковые выборы. Впрочем, не проходят бесследно и беспорядки перед голосованием, которое состоится 17 марта. Как ни крути, Путин – не вечный, поэтому вопрос, кто может его заменить на кровавом престоле, не исчезает с повестки. Аналитики назвали того, кому диктатор может передать трон.

О ком идет речь, кто мать наследника и как кремлевский дед представляет себе такой сценарий – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Дети Путина: все сокровенное, становится явным

Путин вздумал на русский трон вместо себя всадить своего сынка. И нет, вам не послышалось. У кремлевского диктатора официально — две дочери : Мария и Екатерина, а вот сколько детей появилось вне брака — вопрос открытый. И даже многочисленные расследования журналистов подтверждают, что вышеупомянутые двое – не все потомки Путина.

Журналисты уверены, детей Путину родила и его самая знаменитая любовница – гимнастка Алина Кабаева. К примеру, в 2015 году издание The Wall Street Journal выпустило статью, которая якобы родила от российского президента ребенка в Швейцарии. В Кремле эту информацию отрицали. 2019 г. hjre начали распространяться слухи, что Кабаева якобы снова родила близнецов от Путина — обоих мальчиков в Кулаковском роддоме в Москве.

Смотрите на ютуб-канале ТСН : ПУТИН НАШЕЛ СЕБЕ ЗАМЕНУ! Фейгин рассекретил, кто может стать президентом РФ !

Кстати, говорят, что дети записаны на младшую сестру Кабаевой. Но как было на самом деле и сколько детей у Путина – знает, пожалуй, только Путин. Что касается дочерей от официального брака, то их Путин, если и приведет в большую политику, но свой трон не отдаст, заявил российский правозащитник, блогер Марк Фейгин в разговоре с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

"Россия — сексистская страна, и женский вопрос во власти непростой. Возможно, Путин выберет путь максимального пребывания во власти — к недугу. Дети Кабаевой. Там есть сыновья. Это точно и многими подтверждено. Двое сыновей — Иван и Владимир, но называют другие имена ", — сказал Фейгин.

Что известно о детях Путина и кто может возглавить трон диктатора?

Правда, о детях Кабаевой известно мало, кроме того, что они с матерью живут в Швейцарии. Их Путин тщательно прячет от чужих глаз.

Путин предполагал, что страна, которая последние сто лет оставалась нейтральным государством, будет безопасной для его близких. Впрочем, почему так тщательно Путин охраняет детишек – вопрос. На днях начали распространяться слухи, что кремлевский диктатор решил в обход всех возможных правил передать свой трон одному из сыновей.

Фейгин назвал имя предполагаемого кандидата, который может возглавить российскую мафию следующим.

“Реально власть может принимать только человек – выходец из системы, а это сотрудник ФСБ. Это какой-то именитый сотрудник ФСБ, это некий генерал из коллегии ФСБ России. Я знаю, что большие амбиции у Королева, первого заместителя Бортникова, председателя ФСБ, являющегося генералом, ему за 50 немного и он видит себя важной фигурой. Он получил этот пост после Смирнова, который был первым заместителем, но ему за 70 и ушел на пенсию. Ну там тоже какая-то сложная ситуация была. Люди, они тоже видят и рисуют себе какую-нибудь перспективу”, — сказал Фейгин.

Впрочем, он не исключает, что это возможно, но, конечно, при определенных условиях.

"Миллиардеры, самые богатые люди, очень влиятельны. Насколько для них приемлема ситуация, которую обойдет в споре за главную должность какого-то из детей Путина. Мы не знаем. Мы до конца не понимаем, как и в отношении других важных лиц. Как в анекдодете: почему сын генерала не может стать маршалом? Потому что маршал тоже имеет своего сына. И поэтому там сын Патрушева не может стать приемником Путина, потому что он может занимать должность самого Патрушева. Фейгин.

Что решил кремлевский дед

Фейгин добавил, что сейчас в России ходят слухи, что Путин особое внимание уделяет воспитанию этого сына, вероятного наследника тотальной власти в России. По данным правозащитника, Путин хочет дождаться совершеннолетия одного из этих сыновей. Допускается, что этим мальчикам сейчас примерно 9-10 лет.

Также читайте Зеленский назначил экс-председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая на новую должность

Наверное, Путин понимает эти риски. По разным слухам, он этого сына воспитывает особым образом. В круг нянек входят царедворцы, которые должны готовить его к большим свершениям его сына и эта информация из этих источников подтверждается., что это лишь план, который Путин держит в уме. А реализует ли он его или нет — это вопрос хода политических процессов: войны в Украине и позиции Запада, и многих внутренних факторов", - говорит Фейгин.

Надежда есть?

Фейгин предположил, что Путин хочет остаться у власти до глубокой старости, пока сыну не исполнится 20-21 год. И даже предположить, если так случится, в мире явно ни капельки никто не удивится, ведь как проходят выборы в России знают все.

Также читайте Зеленский назначил экс-председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая на новую должность

Впрочем, интересно, как Путин собирается подать эту информацию, ведь никакого сына официально он никогда не признал. Впрочем, еще остается надежда на то, что с началом рейдов легиона "Свобода России", Сибирского батальона и РДК больше россиян перестанут накачиваться пропагандой Соловьева и ему подобных, и начнут бороться против узурпации. А вот запад танков явно не прошел даром – Путин лично отреагировал на это.

Черные дни» в России

Правда, если вы заметили, Путин не говорит россиянам, что рейды на территории РФ устроили сами граждане РФ, выступающие против нынешней власти Кремля, по версии диктатора – все это делает украинская ДРГ. Тем не менее, на болотах ныне "весело", последняя неделя особенно черна для путинской России.

Напомним, что после выборов президента в России может начаться новая массовая мобилизация. Не исключено, что оккупанты попытаются мобилизовать около 300 тысяч.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.