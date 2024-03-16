Кому Путін може передати трон: озвучено ймовірних кандидатів

На Росії фейкові вибори. Втім, не минають безслідно і заворушення перед голосуванням, яке відбудеться 17 березня. Як не крути, Путін - не вічний, тому питання, хто може його замінити на кривавому престолі, не зникає з повістки. Аналітики назвали того, кому диктатор може передати трон.

Про кого йдеться, хто матір спадкоємця і як кремлівський дід уявляє собі такий сценарій - дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Діти Путіна: усе таємне, стає явним

Путін надумав на російський трон замість себе всадити свого синка. Й ні, вам не почулося. У кремлівського диктатора офіційно - дві доньки: Марія та Катерина, а от скільки дітей з’вилося поза шлюбом - питання відкрите. Й навіть численні розслідування журналістів підтверджують, що вищезгадані двоє - не всі нащадки Путіна.

Журналісти впевнені, дітей Путіну народила і його найвідоміша коханка - гімнастка Аліна Кабаєва. До прикладу, 2015 року видання The Wall Street Journal випустило статтю, що та нібито народила від російського президента дитину у Швейцарії. У Кремлі ж цю інформацію заперечували. 2019 hjre почали ширитися чутки, що Кабаєва нібито знову народила близнюків від Путіна - обох хлопчиків у Кулаківському пологовому будинку у Москві.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: ПУТІН ЗНАЙШОВ СОБІ ЗАМІНУ! Фейгін розсекретив, хто може стати президентом РФ!

До речі, подейкують, що діти записані на молодшу сестру Кабаєвої. Але як було насправді та скільки дітей у Путіна - знає, мабуть, лише Путін. Що ж стосується доньок від офіційного шлюбу, то їх Путін, якщо і приведе у велику політику, але свій трон не віддасть, заявив російський правозахисник, блогер Марк Фейгін у розмові з українським журналістом Дмитром Гордоном.

"Росія - сексистська країна, і жіноче питання у владі непросте. Можливо, Путін обере шлях максимального перебування у владі – до недуги. Діти Кабаєвої. Там є сини. Це точно та багатьма підтверджено. Двоє синів - Іван та Володимир, але називають інші імена", - сказав Фейгін.

Що відомо про дітей Путіна і хто може очолити трон диктатора?

Щоправда, про дітей Кабаєвої відомо мало, крім того, що вони із матір'ю мешкають у Швейцарії. Їх Путін ретельно ховає від чужих очей.

Путін припускав, що країна, яка останні сто років залишалася нейтральною державою, буде безпечною для його близьких. Втім, чому так ретельно Путін охороняє діточок - питання. Днями почали ширитися чутки, що кремлівський диктатор вирішив в обхід усіх можливих правил передати свій трон одному з синів.

Фейгін назвав ім”я ймовірного кандидата, який може очолити російську мафію наступним.

“Реально владу може приймати лише людина – виходець із системи, а це співробітник ФСБ. Це якийсь іменитий співробітник ФСБ, це якийсь генерал із якоїсь колегії ФСБ Росії. Я знаю, що великі амбіції у Корольова, першого заступника Бортнікова, голови ФСБ, який є генералом, йому за 50 трохи і він бачить себе важливою фігурою. Він отримав цю посаду після Смирнова, який був першим заступником, але йому за 70 і пішов на пенсію. Ну, там теж якась складна ситуація була. Люди, вони теж бачать і малюють собі якусь перспективу”, - сказав Фейгін.

Втім, він не виключає, що це, можливо, але звісно, за певних умов.

"Мільярдери, найбагатші люди, дуже впливові. Наскільки для них прийнятна ситуація, що їх обійде у суперечці за головну посаду якоїсь із дітей Путіна. Ми не знаємо. Ми до кінця не розуміємо, як і щодо інших важливих осіб. Як у анекдодеті: чому син генерала не може стати маршалом? Тому що маршал теж має свого сина. І тому там син Патрушева не може стати приймачем Путіна, бо він може обіймати посаду самого Патрушева. Він не може обійняти посаду Путіна, оскільки вона перейде його дітям", - додав Фейгін.

Що надумав кремлівській дід

Фейгін додав, нині в Росії ходять чутки, що Путін особливу увагу приділяє вихованню цього сина, ймовірного спадкоємця тотальної влади в Росії. За даними правозахисника, Путін хоче дочекатися повноліття якогось із цих синів. Припускається, що цим хлопчикам зараз приблизно 9-10 років.

Також читайте Зеленський призначив ексголову Луганської ОВА Сергія Гайдая на нову посаду

"Напевно, Путін розуміє ці ризики. З різних чуток, він цього сина виховує особливим чином. У коло няньок входять царедворці, які мають готувати його до великих звершень його сина й ця інформація з цих джерел підтверджується. Але знову ж таки, ми повинні розуміти, що це лише план, який Путін тримає в голові. А чи реалізує він його чи ні - це питання ходу політичних процесів: війни в Україні, і позиції Заходу, і багатьох внутрішніх чинників", - каже Фейгін.

Надія є?

Фейгін припустив, що Путін хоче залишитися при владі до глибокої старості, поки синові не виповниться 20-21 рік. Й навіть припустити, якщо так станеться, у світі явно ані крапельки ніхто не здивується, адже як проходять “вибори” в Росії знають усі.

Також читайте Зеленський призначив ексголову Луганської ОВА Сергія Гайдая на нову посаду

Втім цікаво, як Путін збирається подати цю інформацію, адже ніякого сина офіційно він ніколи не визнав. Втім, ще лишається надія на те, що із початком рейдів легіону “Свобода Росії”, Сибірського батальйону та РДК щобільше росіян припинять накачуватися пропагандою Соловйова і йому подібних, і почнуть боротися проти узурпації. А от захІд танків явно не минув дарма - Путін особисто відреагував на це.

Чорні дні” на Росії

Щоправда, якщо ви помітили, Путін не каже росіянам, що рейди на території РФ влаштували самі громадяни РФ, які виступають проти нинішньої влади Кремля, за версією диктатора - все це робить українська ДРГ. Тим не менш, на болотах нині “весело”, останній тиждень особливо чорний для путінської Росії.

Нагадаємо, після виборів президента в Росії може розпочатись нова масова мобілізація. Не виключено, що окупанти спробують мобілізувати близько 300 тисяч.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.