"Окупанти тиснуть на місцевих, щоб вони підтримали Путіна": ГУР про "вибори" РФ на ТОТ України

Росіяни можуть просто "намалювати" потрібний для диктатора результат.

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники продовжують спроби змусити українців взяти участь у так званих "виборах" президента РФ. Залякування, підкуп, тиск – основні методи.

Про це інформує ГУР МО.

РФ боїться нелояльних українців

За даними розвідки, на тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей представники російської окупаційної влади у супроводі озброєних військових та російських ФСБшників обходять домівки українських громадян аби роз'яснити їм "за кого потрібно голосувати".

"При цьому окупанти наголошують, що можуть "намалювати" своєму диктаторові і понад двісті відсотків підтримки, а результат "виборів Путіна" буде незмінний. Разом із тим, загарбники дають поневоленим мешканцям зрозуміти, що відмова підтримати Путіна буде свідчити про їхню антиросійську позицію", – зауважили у ГУР МО.

Давно зрозуміло, що РФ страшенно боїться "нелояльних" до окупаційної влади українців, які начебто можуть дестабілізувати ситуацію під час фейкового виборчого процесу.

"Через це на Херсонщині на початку березня вони влаштували фільтраційні заходи, під час яких затримували "неблагонадійних" українців. Основний критерій для цього – відсутність паспорта громадянина РФ", – нагадали у відомстві.

Окупанти дуже тиснуть на українських підприємців та освітян на поневолених землях. За відмову підтримати Путіна їм погрожують позбавити права займатися підприємництвом та залякують звільненням. Своєю чергою, пенсіонерів намагаються змусити зробити "правильний" вибір підкупом та обманом про "краще життя" і "соціальні виплати".

"Незважаючи на тиск та репресії з боку російських окупаційних військ, мешканці поневолених територій не бажають брати участь у незаконній легітимізації правління Путіна. Більшість людей чинять німий опір окупантам, зачиняючись у своїх домівках і намагаються усіляко перешкоджати представникам так званих «мобільних виборчих дільниць", – резюмували у ГУР.

Нагадаємо, в ООН різко засудили так звані "вибори" РФ на окупованих територіях України.Спільну заяву підписали 54 країни та Європейський союз.

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