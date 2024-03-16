До України суне атмосферний фронт: як зміниться погода у неділю, 17 березня

Найтепліше буде завтра на півдні.
У неділю, 17 березня, в Україні стане тепліше - очікується +10+15 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
На Одещині місцями до +17 градусів. А ось у західних областях, навпаки, завтра похолоднішає, протягом дня буде +6+9 градусів.
Атмосферний фронт із Західної Європи принесе дощі на захід, північ України, а також на Вінниччину, Черкащину та Кропивницький з районами. Дощі - невеликі та помірні.
На решті території України переважатиме суха погода.
У Києві 17 березня буде дуже тепло, до +13 градусів. Очікується дощовий день.
Раніше синоптики повідомили, що різке потепління в Україні поки що не очікується. Нічні морози відступатимуть поступово.
Читайте також: