До України суне атмосферний фронт: як зміниться погода у неділю, 17 березня

Найтепліше буде завтра на півдні.

У неділю, 17 березня, в Україні стане тепліше - очікується +10+15 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

На Одещині місцями до +17 градусів. А ось у західних областях, навпаки, завтра похолоднішає, протягом дня буде +6+9 градусів.

Атмосферний фронт із Західної Європи принесе дощі на захід, північ України, а також на Вінниччину, Черкащину та Кропивницький з районами. Дощі - невеликі та помірні.

На решті території України переважатиме суха погода.

У Києві 17 березня буде дуже тепло, до +13 градусів. Очікується дощовий день.

Раніше синоптики повідомили, що різке потепління в Україні поки що не очікується. Нічні морози відступатимуть поступово.

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