В Украину движется атмосферный фронт: как изменится погода в воскресенье, 17 марта

Теплее всего будет завтра на юге.

В воскресенье, 17 марта, в Украине станет теплее – ожидается +10+15 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Одесской области местами до +17 градусов. А вот в западных областях, напротив, завтра похолодает, в течение дня будет +6+9 градусов.

Атмосферный фронт из Западной Европы принесет дожди на запад, север Украины, а также в Винницкую, Черкасскую и Кропивницкий с районами. Дожди – небольшие и умеренные.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В Киеве 17 марта будет очень тепло, до +13 градусов. Ожидается дождливый день.

Ранее синоптики сообщили, что резкое потепление в Украине пока не ожидается. Ночные морозы будут отступать постепенно.

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