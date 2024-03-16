В Украину движется атмосферный фронт: как изменится погода в воскресенье, 17 марта

Теплее всего будет завтра на юге.
В воскресенье, 17 марта, в Украине станет теплее – ожидается +10+15 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В Одесской области местами до +17 градусов. А вот в западных областях, напротив, завтра похолодает, в течение дня будет +6+9 градусов.
Атмосферный фронт из Западной Европы принесет дожди на запад, север Украины, а также в Винницкую, Черкасскую и Кропивницкий с районами. Дожди – небольшие и умеренные.
На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.
В Киеве 17 марта будет очень тепло, до +13 градусов. Ожидается дождливый день.
Ранее синоптики сообщили, что резкое потепление в Украине пока не ожидается. Ночные морозы будут отступать постепенно.
Читайте также: