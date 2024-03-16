У Житомирі з'ясування стосунків між чоловіками закінчилося смертю: поліція розслідує вбивство

Чоловіки випивали, а потім між ними виник конфлікт.

Вночі 15 березня у Житомирі біля під'їзду однієї з багатоповерхівок знайшли тіло 34-річного чоловіка. Поліцейські затримали причетного до його смерті.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

За попередньою інформацією, житомирянин запросив у гості свого колегу. Чоловіки разом вживали спиртне. Між ними виникла сварка - спочатку в квартирі, а згодом вони вийшли на вулицю з’ясовувати стосунки вони. Біля під’їзду гість з них вдарив свого знайомого в обличчя. Той не втримався на ногах та впав, вдарившись головою.

"Зрозумівши, що товариш отримав травму, чоловік намагався привести його до тями та викликав невідкладну допомогу. Однак 34-річний травмований помер до прибуття медиків", - йдеться у повідомленні.



Слідчі повідомили 36-річному затриманому про підозру у вбивстві через необережність. Наразі триває встановлення всіх обставин події. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном від трьох до п'яти років.

Як повідомлялося, у Львові невідомий з бритвою напав на студентку у вбиральні університету імені Івана Франка. Погрожуючи небезпечною бритвою, він схопив дівчину за шию та завдав їй тілесних ушкоджень.

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