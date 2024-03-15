Знайшли дитину українки, яку вбили у Німеччині: деталі

Аналіз ДНК підтвердив, що малеча є донькою вбитої громадянки України.

Поліція Мангейма виявила новонароджену дівчинку, мати якої знайшли вбитою. Дитина перебувала під наглядом двох чоловіків.

Про це пише Bild.

Як зазначається, слід дитини загубився після того, як її матір 27-річну українку, вбили у місті Хоккенхайм. Правоохоронці підозрюють у злочині двох чоловіків, у яких знайшли немовля. Їх заарештовано.

У поліції заявили, що наразі дівчинку відправили до лікарні. Крім того, тривають пошуки 51-річної матері убитої.

Раніше йшлося про те, що в Німеччині вбили українку. Її мати й новонароджена дитина загадково зникли.

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