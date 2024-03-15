Нашли ребенка украинки, убитой в Германии: детали

Полиция Мангейма обнаружила новорожденную девочку, мать которой была найдена убитой. Ребенок находился под наблюдением двух мужчин.

Об этом пишет Bild.

Как отмечается, след ребенка потерялся после того, как его мать 27-летнюю украинку убили в городе Хоккенхайм. Правоохранители подозревают в преступлении двух мужчин, у которых обнаружили младенца. Они арестованы.

В полиции заявили, что девочку отправили в больницу. Кроме того, продолжаются поиски 51-летней матери убитой.

Ранее речь шла о том, что в Германии убили украинку. Ее мать и новорожденный ребенок загадочно исчезли.

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