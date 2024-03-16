Россияне выпустили всего два дрона: детали ночной атаки

В ночь на 16 марта россияне снова ударили по Украине беспилотниками типа "Shahed". На этот раз враг выпустил только два беспилотника.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Силами обороны Украины уничтожены два из двух ударных БпЛА типа "Shahed", — говорится в сообщении.

Сбили вражеские дроны в Харьковской области.

Ранее военный эксперт Михаил Самусь заявил, что оккупанты могут готовить массированный ракетный и дроновый удар. И совершить такую атаку они могут в любой момент.

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