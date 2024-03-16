В Україні вже цього року можуть відкрити аеропорт: що відомо

В Україні знову пожвавились розмови про відкриття одного з аеропортів. Це сталося після новин про перемовини з авіарегуляторами в США та ЄС. Експерти називають три можливих варіанти: Львів, Ужгород та Київ; розповідають про візити комісій, які регулярно інспектують стан летовища. До слова, Україна вже отримала статус країни, яка за останні десятиріччя єдина закрила своє небо на такий тривалий період. Навіть в умовах війни в Афганістані, Ізраїлі, Судані відбувались пасажирські перельоти. Але варто зазначити, що жодна з цих країн не стикалася з таким підступним та потужним ворогом, як Росія.

Коли, за яких умов та як можуть відновитися авіаційні перельоти, пише OBOZ.UA.

Коли ж нарешті відкриють аеропорт

Точних термінів ніхто не називає. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков, який своєю заявою щодо початку перемовин із регуляторами і порушив тему, заявив, що не може називати термінів.

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"Не хочу жодних термінів озвучувати, але зараз уже передаватимемо офіційно наше бачення регуляторам, і ми вступаємо з ними в офіційні переговори", – заявив Кубраков.

Секретар РНБО Олексій Данілов ще минулого року анонсував, що саме у 2024-му "це питання точно зрушить з мертвої точки".

Але насправді досі ніхто не знає, коли можна буде відновити польоти. Про їхню необхідність заявляють і в Офісі президента, і в Кабміні. Дійсно, це б значно спростило і перевезення вантажів, і пасажиропотік. Але наразі такої можливості немає.

Що потрібно для відновлення перельотів

Щоб відновити перельоти:

Україна має сама на території своєї країни гарантувати безпеку. Це суверенне право країни, закривати небо для польотів чи відкривати його;

регулятори США та ЄС мають дати дозвіл. Бо вони мають право переконатись, що літаки, які будуть прямувати з їхньої країни чи в їхню країну, не стануть ціллю для атаки росіян;

авіакомпанії мають отримати страховки (страхові компанії мають дати дозвіл на політ).

Ще до початку повномасштабної війни через новини про те, що Росія готує вторгнення, деякі страхові компанії ініціювали скасування рейсів до України. І це ще до ракетних атак. Тепер отримати страховку буде вкрай складно.

"Необхідно провести перемовини зі страховиками та міжнародними авіакомпаніями. Не думаю, що багато з них матимуть бажання страхувати літаки та здійснювати рейси в українські аеропорти під час війни. Якщо все ж таки вдасться домовитися з кимось з авіакомпаній чи страховиків, то високі ризики польотів в Україну вони обов’язково закладуть у вартість квитків", – розповів заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. Тобто ціна та ризики будуть настільки високими, що українцям просто буде невигідно літати.

Експерт із питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце налаштований більш оптимістично. Він упевнений: головні претенденти на відкриття – Київ, Львів та Ужгород. "Це залежатиме від того, наскільки кожен аеропорт продемонструє свою готовність і підтвердить авіарегулятору, що в них є навчений персонал, необхідні укриття, що вони підготовлені й можуть правильно діяти. Це може засвідчити лише відповідний аудит", – пояснив Долінце.

Саме з укриттями для цивільних і можуть виникнути проблеми, розповідає експерт з питань авіації Олег Бондар: пасажири мають перебувати в терміналах. При тому, якщо лунає повітряна тривога, всі мають прямувати до укриття, а переліт – відкладатись. Окрім того, Бондар вважає, що відкриття аеропортів посилить загрози. Це скупчення людей, які можуть стати ціллю ракетної атаки ворога.

"Найбільш доцільним виглядає "привідкриття" вантажних чи гуманітарних перевезень. Це перший момент... Говорити про 100-відсоткову безпеку неможливо", – зазначив він.

Міністр Кубраков не пояснює, планується відкриття пасажирських перельотів чи йдеться тільки про обмежені польоти. Проте іноземним регуляторам Кабмін уже офіційно надіслав свої пропозиції.

Зазначимо, ще минулого року у звіті Європейської організації безпеки повітряної навігації (Євроконтролю) йшлось про те, що заборона на польоти в Україні може тривати до 2029-го. Тоді українські чиновники обурились і заявили, що поновити авіасполучення планують одразу після війни. Цього року Євроконтроль у своєму звіті вказав: "неможливо передбачити, коли закінчаться бойові дії в Україні і її повітряний простір знову відкриється".

А як в Ізраїлі?

Часто як приклад для України наводять досвід Ізраїлю, в якому під час війни працює пасажирська авіація. Його також згадав і пан Кубраков. Проте, на відміну від Росії, ХАМАС не має сучасної військової зброї. Найчастіше Ізраїль атакують ракетами, що мають дальність усього 10 км. Окрім того, маючи невелику територію, ця країна створила багатошарову систему ППО "Залізний купол". Україна ж, на жаль, не має можливості захищати від ракетних атак навіть усі обласні центри.

Також Ізраїль встановив на пасажирські літаки систему ППО. Україні, на жаль, до такого захисту ще далеко. "Я не вважаю, що на сьогодні є всі безпекові підстави для відновлення пасажирських авіаперевезень. Зараз не можна дати стовідсоткові гарантії, що наших аеропортів не будуть обстрілювати російські терористи", – каже заступник голови комітету з питань транспорту й інфраструктури.

Ракети, запущені росіянами, можуть долетіти, наприклад, до Львова чи Ужгорода. Крім того, не варто відкидати російських диверсій чи терористичних актів, пояснює нардеп.

То коли ж відкриття?

Співрозмовники в уряді зазначають, що питання відкриття аеропорту може вирішитися вже цього року. Водночас працюватиме конкретний захищений ППО авіаційний коридор. Завдання: зробити так, щоб літак, піднявшись в Україні, за найкоротшою траєкторією потрапив у безпечний повітряний простір – в ЄС.

В уряді відмовились називати той аеропорт, який зараз вважають найбільш прийнятним, з питань безпеки. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів в інтервʼю українській службі "Голосу Америки", що сподівається на відкриття свого аеропорту у 2024-му. Також готуються до прийняття пасажирів і в "Борисполі". Там кажуть, що зможуть за три тижні після закінчення війни почати повноцінну роботу.

Вдалось також зберегти і команду. Ще у жовтні 2022-го уряд дозволив виїхати з країни авіаційному персоналу, інспекторам з авіаційного нагляду, представникам Державіаслужби для того, щоб працювати за кордоном. Тільки зберігши безперервну практику, вони матимуть право одразу ж після відкриття неба взятися за роботу в Україні.

"Зараз фактично всі українські авіакомпанії працюють за кордоном на умовах так званого "мокрого лізингу". Тобто надають в оренду власні літаки іноземним авіакомпаніям разом з українськими екіпажами та технічним персоналом. Ці заходи допомагають зберегти кваліфікацію українського авіаперсоналу на належному рівні", – каже Крейденко.

На що можуть розраховувати українці

Навіть після відкриття аеропорту очікувати, що під час війни українці зможуть повноцінно користуватись авіаційним транспортом, не варто. До завершення війни безпекові ризики залишатимуться на високому рівні, також вартість перельотів значно зросте через умови страхування. Однак можливість швидко долати відстані вже давно назріла, тож відкриття аеропорту в якомусь з обмежених форматів може відбутися вже незабаром.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відвідало керівництво Міжнародної ради аеропортів Європи. В аеропорту кажуть, що готуються до відкриття останні два роки

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