Готуйте валізи: гучні подробиці про відкриття неба для пасажирських рейсів в Україні

В Україні всерйоз заговорили про відкриття повітряного простору країни для цивільних літаків. Якщо все вдасться, то вже незабаром в українському небі з’являться пасажирські борти.

Коли українці знову зможуть літати, які аеропорти відкриють у першу чергу і що може завадити цьому – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Йдеться як про пасажирські, так і про транспортні перевезення, які стали вкрай небезпечними, а від того й неможливими від 24 лютого 2022 року.

У більшості українців такий знайомий колись звук реактивного двигуна в небі раніше викликав захват, але вже понад 2 роки він нагадує про перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді російські винищувачі вільно залітали вглиб української землі, а українські пілоти робили дива – в меншості та на застарілій техніці збивали наднові "російські пташки".

Але 2024 року картина змінилася докорінно і в українському небі панують ЗСУ. Хоча небезпека ще не минула, в уряді серйозно задумалися, а чи не вийде відкрити небо і для інших. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна саме веде перемовини, щоб отримати всі необхідні дозволи.

"Неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів – європейського та американського, так це працює. Українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як працюватиме ринок в умовах воєнного стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми. Прикладів, де працюють аеропорти, до яких будь-якої миті можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль – це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо в консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. До речі, здебільшого її очолюють у минулому військові люди. Не хочу жодні терміни проговорювати, але зараз ми вже будемо передавати офіційно наше бачення регуляторам і ми розпочинаємо з ними офіційні перемовини", – йдеться у повідомленні.

Які саме аеропорти відкриють, поки говорити зарано. Кубраков каже, що розглядається принаймні кілька сценаріїв і все залежить від того, чи дадуть відповідні регулятори дозвіл на роботу. До того ж раніше, наприклад, на міжнародному економічному форумі в Давосі заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що Україна активно працює над відновленням роботи найбільшого в країні аеропорту "Бориспіль". Мої колеги нещодавно побували на летовищі та дізналися, чи готові працівники Борисполя до відкриття та як швидко зможуть відновити роботу.

Періодично з'являються чутки і про можливе відкриття двох аеропортів на заході країни, зокрема у Львові та Ужгороді. Про це говорив мер Львова Андрій Садовий. А як думаєте ви, яке з українських летовищ треба відкрити першим? Напишіть нам у коментарях.

А ось з охочими літати до України та з неї, каже Кубраков, проблем точно не буде. Топові світові авіаперевізники вже на низькому старті і навіть зв’язувалися з представниками уряду.

– Європейські авіакомпанії, на вашу думку, готові були б зайти на наш ринок?

– Насправді є європейські авіакомпанії, які дуже цікавляться, дуже хочуть і кажуть, що будуть першими. Я не хочу їх називати.

– Здається, Ryanair публічно заявляли…

– Ryanair приїжджали і сказали, що хочуть весь ринок одразу після відкриття авіапростору, вони подають десятки заявок.

– А українські авіакомпанії?

– Так само з трьома компаніями ми ведемо перемовини. І вони теж підтверджують, звісно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна.

Нагадаємо, як раніше повідомляв міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, українська влада офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення авіаційних перевезень пасажирів. Консультації відбуваються і з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про "залізний коридор" від кордону до Борисполя: як повернути в небо України цивільні літаки під час війни.

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