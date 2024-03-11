Готовьте чемоданы: громкие подробности об открытии неба для пассажирских рейсов в Украине

В Украине всерьез заговорили об открытии воздушного пространства для гражданских самолетов. Если все удастся, то в скором времени в украинском небе появятся пассажирские борта.

Когда украинцы снова смогут летать, какие аэропорты откроют в первую очередь и что может помешать этому, смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Речь идет как о пассажирских, так и транспортных перевозках, которые стали крайне опасными, а потому и невозможными от 24 февраля 2022-го года.

У большинства украинцев такой знакомый когда-то звук реактивного двигателя в небе ранее вызывал восторг, но уже более 2 лет он напоминает о первых днях полномасштабного вторжения. Тогда российские истребители свободно залетали в глубь украинской земли, а украинские пилоты делали чудеса – в меньшинстве и на устаревшей технике сбивали сверхновые "русские птички".

Но в 2024 году картина изменилась коренным образом и в украинском небе господствуют ВСУ. Хотя опасность еще не прошла, в правительстве серьезно задумались, а не получится открыть небо и для других. Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что Украина как раз ведет переговоры, чтобы получить все необходимые разрешения.

"Невозможно осуществлять международные авиаперелеты без согласования двух регуляторов – европейского и американского – так это работает. Украинская сторона уже передает регуляторам свое видение, как будет рынок работать в условиях военного положения, свою оценку рисков, подходы, алгоритмы. Примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так много.Израиль – это самый успешный пример.Мы много времени проводили и проводим консультации с администрацией гражданской авиации Израиля.Кстати, в большинстве ее возглавляют в прошлом военные люди. никакие сроки проговаривать, но сейчас мы уже будем передавать официально наше видение регуляторам, и мы вступаем с ними в официальные переговоры», – говорится в сообщении.

Какие именно аэропорты откроют, пока говорить рано. Кубраков говорит, что рассматривается как минимум несколько сценариев и все зависит от того, дадут ли соответствующие регуляторы разрешение на работу. К тому же ранее, например, на международном экономическом форуме в Давосе заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что Украина активно работает над возобновлением работы крупнейшего в стране аэропорта Борисполь. Мои коллеги недавно побывали на аэродроме и узнали, готовы ли работники Борисполя к открытию и как быстро смогут возобновить работу.

Периодически появляются и слухи о возможном открытии двух аэропортов на западе страны, в частности во Львове и Ужгороде. В частности, об этом говорил мэр Львова Андрей Садовый. А как думаете вы, какое из украинских аэропортов нужно открыть первым? Напишите нам в комментариях.

А вот с желающими летать в Украину и из нее, говорит Кубраков, проблем точно не будет. Топовые мировые авиаперевозчики уже на низком старте и даже связывались с представителями правительства.

– Европейские авиакомпании, по вашему мнению, готовы были бы зайти на наш рынок?

– На самом деле есть европейские авиакомпании, которые очень интересуются, очень хотят и говорят, что будут первыми. Я не хочу их называть.

– Кажется, Ryanair публично заявляли…

– Ryanair приезжали и сказали, что хотят весь рынок сразу после открытия авиапространства, они подают десятки заявок.

– А украинские авиакомпании?

– Так же с тремя компаниями мы ведем переговоры. И они тоже подтверждают, конечно, что они хотят летать здесь – это их базовые аэропорты, их базовая страна.

Напомним, как ранее сообщал министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, украинские власти официально начинают переговоры с регуляторами США и Евросоюза по возобновлению авиационных перевозок пассажиров. Консультации проходят и с администрацией гражданской авиации Израиля.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о "железном коридоре" от границы до Борисполя: как вернуть в небо Украины гражданские самолеты во время войны.

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