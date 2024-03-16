Дойдут ли российские добровольцы до Москвы — прогноз аналитика

Рейд российских добровольцев на территорию РФ, который проходит в Курской и Белгородской областях, может не перерасти в поход на Москву. Но действия борцов с путинским режимом могут стать толчком к распространению партизанского движения и создать плацдарм для дальнейшего наступления на столицу государства-агрессорки.

Такое мнение высказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в эфире национального телемарафона.

При этом он напомнил, что прошлым летом именно после подобной акции РДК и легиона "Свобода России" предводитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин осмелился совершить свой частично успешный поход на Москву, остановившись в 200 км от столицы.

"Российские добровольцы обозначили очень конкретно свою цель: это антитеррористическая операция, а путинский режим – это, конечно же, террористический режим, захвативший власть в России. Вот они должны уничтожить собственно Путина и этот террористический режим", – сказал Кузан.

Эксперт считает, что такие акции расшатывают власть Путина в России, российские добровольцы разрушают авторитет хозяина Кремля, прежде всего в глазах китайского лидера Си Цзиньпина, демонстрируя, что российский диктатор не может обеспечить безопасность во время проведения выборов. Он также прогнозирует, что война распространится в глубь территории России благодаря разрастанию партизанского движения.

"Мы видим, как прямо сейчас в разных регионах осуществляются поджоги избирательных урн. Совершаются отдельные акции гражданского сопротивления. Больше людей изъявляют желание присоединиться к российским добровольцам. То есть, условно говоря, сегодняшними эффективными действиями российские добровольцы готовят себе почву для того, чтобы позже более широким фронтом свергнуть путинскую власть в Москве", — подчеркнул Кузан.

Напомним, легион "Свобода России", Российский Добровольческий Корпус и Сибирский батальон, воюющие против кремлевского режима в РФ, обратились к Владимиру Путину.

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