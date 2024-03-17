В ISW рассказали о рейде российских добровольцев на территории РФ

Российские добровольцы находятся на территории Белгородской и Курской областей.

Российские добровольцы продолжают ограниченные трансграничные рейды в Белгородской и Курской областях. "Русский добровольческий корпус" (РДК) 16 марта заявил, что продолжает ограниченную военную операцию и опроверг предварительные заявления России об РДК, легиону "Свобода России" и "Сибирскому батальону" о якобы их больших потерях во время рейдов последних дней.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

РДК также опубликовал кадры с российскими военнопленными и призвал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова встретиться, чтобы договориться об обмене 25 российских солдат.

В Минобороны РФ заявили, что российские войска "отбили" пограничные рейды вблизи села Поповка Сумской области и по направлению Сподарюшино и Козинка Белгородской области.

Напомним, армия РФ бомбит села, в которые вошли российские добровольцы (видео).

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