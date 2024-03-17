В Белгороде снова громко: раздается сирена, вспыхнул пожар — видео

В российском Белгороде с утра 17 марта звучит воздушная тревога о ракетной опасности. Власти региона призвали людей не выходить из дома, а тех, кто уже на улице – спуститься в укрытие.

Об этом пишут местные паблики.

По словам очевидцев, пожар вспыхнул в частном секторе. Один из снарядов якобы попал в частный дом.

В Белгороде 17 марта вспыхнул пожар/Фото: Telegram

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки якобы "погибла 16-летняя девушка, а ее отец был доставлен в больницу".

Напомним, 15 марта территорию нефтеперерабатывающей станции в Липецкой области России атаковали два беспилотника.

Читайте также ведущие новости дня: