В Белгороде снова громко: раздается сирена, вспыхнул пожар — видео

В Белгороде пожар в частном секторе.
В российском Белгороде с утра 17 марта звучит воздушная тревога о ракетной опасности. Власти региона призвали людей не выходить из дома, а тех, кто уже на улице – спуститься в укрытие.
Об этом пишут местные паблики.
По словам очевидцев, пожар вспыхнул в частном секторе. Один из снарядов якобы попал в частный дом.
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки якобы "погибла 16-летняя девушка, а ее отец был доставлен в больницу".
Напомним, 15 марта территорию нефтеперерабатывающей станции в Липецкой области России атаковали два беспилотника.
Читайте также ведущие новости дня:
- Об угрозах Путина и поддержке Украины в войне: главное из эксклюзивного интервью Макрона
- Встретились в бою: российский танкист оказался отцом бойца ВСУ (видео)
- В ВСУ будут набирать по-новому: что изменилось и чего ждать мужчинам