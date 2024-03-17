Россияне мощно ударили по Херсонщине: что известно сейчас

Из-за вражеских обстрелов ранения получили четыре человека.

Российские войска в течение суток 16 марта 2024 года обстреляли 14 населенных пунктов Херсонской области.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По данным ОВА, под обстрелами находились Херсон, Тягинка, Дорожное, Берислав, Золотая Балка, Дудчаны, Антоновка, Осокоровка, Ольга, Огромное, Янтарное, Садовое, Станислав и Гавриловка.

Российские снаряды повредили две многоэтажки, четыре частных дома и припортовую инфраструктуру. Ранения получили четыре человека.

Ранее Силы обороны юга Украины сообщили, что ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Читайте также: