Беспилотники атаковали еще одну нефтеперерабатывающую станцию в РФ: что известно

Утром 15 марта территорию нефтеперерабатывающей станции Станова в Липецкой области России атаковали два беспилотника самолетного типа.

Об этом сообщил российский Telegram-канал Baza.

"Рано утром 15 марта на территории станции Станова (входит в состав нефтепровода "Дружба") обнаружили остатки двух взорванных БПЛА самолетного типа. Возгораний, повреждений и пострадавших не было", — пишет канал.

По словам губернатора Липецкой области РФ Игоря Артамонова, "два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе".

Отметим, что 16 марта Самаровскую область РФ также атаковали беспилотники. Под удар попали нефтеперерабатывающие фабрики. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар на площади в 500 квадратных метров. Еще одно предприятие, подвергшееся атаке дронов – это Новокуйбышевское НПЗ. Там тоже начался пожар, но его уже потушили.

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