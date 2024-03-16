Президент Сербии назвал два сценария войны в Украине: детали

Один из сценариев – это перемирие.

Страны Запада должны изменить подход к полномасштабному вторжению России в Украину, чтобы предотвратить более масштабный конфликт.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает B92.

Комментируя возможное введение иностранных войск в Украину, он подчеркнул, что в ближайшее время "у нас будут определенные изменения в некоторых наших доктринах". Учитель считает, что существует два сценария развития событий.

"Или Запад пойдет в направлении полного конфликта с Россией, или с помощью США и Китая будет установлено какое-то перемирие, означающее огромное облегчение для мира. Если же они вступят в конфликт, то, боюсь, никто от этого ничего не выиграет", — подчеркивает сербский лидер.

Учитель говорит: такой потенциальный конфликт может иметь "больше жертв, чем Вторая мировая война, что немыслимо для 21 века".

"Мы маленькие и незначительные в этом смысле, но в любом случае это повлияет на Сербию. Мы должны быть готовы к любому решению, и мы узнаем это в течение 100 дней", — добавил президент Сербии.

Напомним, советник Белого дома Джон Кирби заявил, что США не против размещения иностранных войск в Украине. В Вашингтоне отмечают, что это суверенное право каждой страны.

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