Президент Сербії назвав два сценарії війни в Україні: деталі

Один зі сценаріїв - це перемир'я.

Країни Заходу повинен змінити підхід до повномасштабного вторгнення Росії до України, аби запобігти масштабнішому конфлікту.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє B92.

Коментуючи можливе введення іноземних військ до України, він наголосив, що найближчим часом "ми матимемо певні зміни в деяких наших доктринах". Вучич вважає, що існує два сценарії розвитку подій.

"Або Захід піде в напрямку повного конфлікту з Росією, або за допомогою США і Китаю буде встановлено якесь перемир'я, що означатиме величезне полегшення для світу. Якщо ж вони вступлять у конфлікт, то, боюся, ніхто від цього нічого не виграє", - наголошує сербський лідер.

Вучич каже: такий потенційний конфлікт може мати "більше жертв, ніж Друга світова війна, що немислимо для 21-го століття".

"Ми маленькі й незначні в цьому сенсі, але в будь-якому випадку це вплине на Сербію. Ми повинні бути готові до будь-якого рішення, і ми дізнаємося про це протягом 100 днів", - додав президент Сербії.

Нагадаємо, радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не проти розміщення іноземних військ в Україні. У Вашингтоні наголошують, що це суверенне право кожної країни.

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