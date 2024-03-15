Макрон зробив чергову заяву про французькі війська в Україні

Президент наголошує, що зараз як ніколи не можна бути слабкими.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив: якщо його країна направить свої війська до України, то "єдиний, хто буде нести відповідальність - це кремлівський режим".

Так французький лідер прокоментував власну ідею відправлення західних солдатів до України в інтерв’ю телеканалам, повідомляє "ЄП".

"Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ, ніколи не перехопимо ініціативу",- наголосив він.

"Франція – це сила миру. Але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Тому ми повинні тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею і сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла", - заявив Макрон.

За його словами, Париж готовий вкладати ресурси для досягнення перемоги над агресоркою Москвою, бо наразі необхідно не допустити перемоги Росії у війні, яка "відбувається на європейській землі".

"Що відбувається в Україні? Війна, яка є екзистенціальною для нашої Європи і для Франції. Ми встановили занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, в нашій лексиці. Ми не йдемо на ескалацію. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією", - каже Еммануель Макрон.

Заяви Макрона про іноземні війська в Україні

Наприкінці лютого, Макрон не виключив, що в майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України. Втім, "наразі консенсусу щодо відправлення військ немає". У НАТО відправлення солдатів до України відкинули.

Згодом президент Франції на зустрічі з парламентськими партіями назвав важливу умову відправлення військ до України. Такі дії ймовірні у разі можливого прориву окупантів на Київ або Одесу, наголосив він.

Також Макрон приголомшив заявою щодо підтримки України, заявивши, що вона "не має кордонів". Мовляв, більше немає ні червоних ліній, ні обмежень.

Нещодавно Макрон заявив про намір "відправити хлопців" до Одеси найближчого року. Зробити це, з його слів, доведеться через напружену ситуацію в війні Росії проти України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Макрон пішов у контрнаступ! Заяви французького лідера лише набирають темп

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