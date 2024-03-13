"Питання лише у часі": Огризко про ядерні погрози Москви та війська НАТО в Україні

Володимир Путін та Дмитро Медведєв продовжують шантажувати світ застосування ядерної зброї. Після чергових погроз з боку Кремля президент Франції Еммануель Макрон почав говорити про можливе спрямування військ НАТО до України.

На цьому наголосив міністр закордонних справ у 2007-2009 роках Володимир Огризко в інтерв'ю LIGA.net.

"Це був черговий "пас" західним країнам. Макрон прийняв це і почав говорити про війська НАТО в Україні у відповідь", – сказав Огризко.

Заважає історична пам'ять про Другу світову війну

Водночас відкидати можливість розміщення військ НАТО в Україні не варто. Як зазначив Огризко, раніше позиція Німеччини щодо постачання озброєння вже змінилася. Ймовірно, так може статися і з військами, проте наразі канцлер ФРН Олаф Шольц категорично заперечує можливість відправлення військових до України. За словами дипломата, усе через історичну пам'ять про Другу світову війну.

"Для них переступити через те, що німці знову воюють – це навіть не Еверест, це ще вище. Тож сама ідея про німецьких військових в Україні поки що є непереборним бар'єром, але так буде не завжди. Питання лише у часі", – резюмував ексміністр.

Нагадаємо, Макрон хоче викрити ультраправих у їхній прихильності до РФ.

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