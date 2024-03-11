Макрон знову відклав свій візит до України – подробиці

Візит президента Франції Еммануеля Макрона до України має відбутися найближчими тижнями. Це вже втретє від лютого, коли його запланована поїздка до Києва відкладається.

Про це повідомляє Reuters.

Спочатку Еммануель Макрон заявив, що планує у лютому підписати двосторонню угоду про безпеку з президентом Володимиром Зеленським. Ця поїздка була відкладена, оскільки "Зеленський зрештою приїхав до Парижа для укладання угоди".

Дипломати, яких цитує Reuters, заявили, що друга дата була запланована на початок березня, але потім була перенесена на кінець цього тижня.

"Глави двох держав погодилися підтримувати тісний контакт, зокрема щодо візиту президента в Україну, який має відбутися в найближчі тижні", - заявив президент Франції після телефонної розмови із Зеленським.

Як пише видання, відкладення візиту до України відбулось лише через кілька днів після того, як під час візиту до Одеси президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс опинилися під ракетним обстрілом окупантів. Ракета прилетіла за 300-400 метрів від лідерів держав.

"Макрон також мав відвідати Одесу", – пишуть журналісти.

Останніми тижнями Макрон зайняв більш жорстку позицію щодо Росії, звинувативши її в більш агресивній поведінці щодо Франції та Європи та наголосивши, що Москву потрібно перемогти.

Він закликав європейських союзників терміново допомогти Україні та зіткнувся з негативною реакцією багатьох західних союзників після того, як сказав, що не слід виключати ідею відправлення західних військ до України.

Два дипломатичні джерела повідомили Reuters, що президент Франції розглядає питання про те, чи варто розширити поїздку до України, включивши до неї інших глав західних держав, які приєднаються до Макрона, а не просто двосторонню поїздку, щоб продемонструвати єдність серед союзників та солідарність з Україною.

Нагадаємо, 10 березня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким лідером Еммануелем Макроном. Очільники держав, серед іншого, обговорили майбутню зустріч в Україні.

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