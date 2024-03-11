Відправити частину нардепів на фронт: у ВР прокоментували ідею

Наразі немає юридичних підстав відправляти нардепів на фронт. Кількість мобілізованих народних вибранців не вплине на ситуацію на фронті.

Про це в інтерв'ю "Телеграф" сказав нардеп Руслан Горбенко.

"Якщо взяти депутатів призовного віку, які підлягають мобілізації, то це буде приблизно 180 людей. Це дві роти. На війну це взагалі не вплине, бо якщо взяти будь-яку військову частину, то мінімальна кількість особового складу — це 5-6 тисяч військових. Ну і скажіть, чи допоможуть ці 180 людей? Думаю, що ні. Розумію, але ж ми кажемо про ефективність. Зараз п’ять-вісім депутатів точно служать. Було б і більше бажаючих, але нардеп не має права підписати контракт не тільки з територіальною обороною, а взагалі ні з якою військовою частиною", - сказав він.

Нагадаємо, народні депутати внесли до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію та військовий облік (№10378). Він одразу викликав багато обурення в соціальних мережах. За результатами нашого опитування проєкт закону не підтримують понад 80% українців.

Напередодні стало відомо, що в урядовому законопроєкті про посилення про мобілізацію буде розширено категорію заброньованих працівників.

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