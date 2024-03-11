Отправить часть нардепов на фронт: в ВР прокомментировали идею

Депутат объяснил, почему могут возникнуть сложности с реализацией такой идеи.

Пока нет юридических оснований отправлять нардепов на фронт. Количество мобилизованных народных избранников не повлияет на ситуацию на фронте.

Об этом в интервью "Телеграф" сказал нардеп Руслан Горбенко.

"Если взять подлежащих мобилизации депутатов призывного возраста, то это будет примерно 180 человек. Это две роты. На войну это вообще не повлияет, потому что если взять любую воинскую часть, то минимальное количество личного состава — это 5-6 тысяч военных. Ну, и скажите, помогут ли эти 180 человек? Думаю, что нет. Понимаю, но мы говорим об эффективности. Сейчас пять-восемь депутатов точно служат. Было бы и больше желающих, но нардеп не имеет права подписать контракт не только с территориальной обороной, а вообще ни с какой воинской частью", – сказал он.

Напомним, народные депутаты внесли в Верховную Раду законопроект о мобилизации и военном учете (№10378). Он сразу вызвал много негодования в социальных сетях. По результатам нашего опроса, проект закона не поддерживают более 80% украинцев.

Накануне стало известно, что в правительственном законопроекте об усилении мобилизации будет расширена категория забронированных работников.

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