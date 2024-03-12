Макрон хоче викрити ультраправих у їхній прихильності до РФ: що він задумав

Президент Франції хоче провести в парламенті голосування, щоб усі політичні сили визначилися зі своєю позицією щодо підтримки України.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав парламент проголосувати щодо питання про військову підтримку України. Таким чином він намагається привернути увагу до позиції французьких ультраправих щодо Росії.

Про це пише Financial Times.

Макрон хоче викрити "прихильників Путіна" в обох палатах парламенту

На думку аналітиків, Макрон хоче нагадати виборцям про минулу близькість Марін Ле Пен до диктатора Путіна, таким чином зменшивши різке зростання її рейтингу. За результатами опитувань, ультраправа партія "Національне об'єднання" (RN) Ле Пен випереджає партію Макрона "Відродження".

"Дебати мають на меті зробити всі політичні партії відкритими й викрити лицемірство. Ультраправі кажуть, що підтримують Україну, але це просто неправда", – сказав член парламенту від партії Макрона "Відродження" Бенджамін Хаддад.

Прем'єр-міністр Габріель Атталь був ще радикальнішим. Він звинуватив партію Ле Пен у тому, що її фінансувала Росія, а сама політикиня та її соратники не приховували симпатій до диктатора. Атталь висловив впевненість, що якби при владі у Франції були ультраправі, то вони б постачали зброю до РФ, а не до України.

Габріель Атталь

Позиція ультраправих

Своєю чергою політичні соратники Марі Ле Пен запевняють, що не проти допомоги Україні, але проти дій Макрона, які "стирають будь-які червоні лінії щодо Росії". У RN заявили, що утримаються від голосування.

Голова партії Національний Фронт і родич Ле Пен Жордан Барделла звинуватив Макрона в тому, що той звертає увагу на "далекі для французів питання" замість того, щоб зайнятися вирішенням проблем підвищення цін, зростання рівня злочинності та міграції.

Французи насторожені заявою про можливе відправлення військ до України

Водночас соцопитування показують, що 79% французів виступають проти участі своєї армії в бойових діях в Україні на тлі заяв Макрона про можливе відправлення військ до України.

Фото: Financial Times

Чи допоможе цей трюк Макрону

Керівний директор Eurasia Group Муджтаба Рахман має сумнів, що Макрону варто було виставляти підтримку України на голосування і робити її частиною своєї передвиборчої кампанії до Європарламенту.

"Це може призвести до зворотного результату", – припустив експерт.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наміри президента Франції Еммануеля Макрона ввести війська до України. За його словами, відправлення військових до України ймовірне в разі можливого прориву окупантів на Київ чи Одесу.

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