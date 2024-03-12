Макрон хочет разоблачить ультраправых в их приверженности РФ: что он задумал

Президент Франции хочет провести в парламенте голосование, чтобы все политические силы определились со своей позицией по поддержке Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал парламент проголосовать по вопросу о военной поддержке Украины. Таким образом, он пытается привлечь внимание к позиции французских ультраправых в отношении России.

Об этом пишет Financial Times.

Макрон хочет разоблачить "сторонников Путина" в обеих палатах парламента

По мнению аналитиков, Макрон хочет напомнить избирателям о прошлой близости Марин Ле Пен к диктатору Путину, таким образом уменьшив резкий рост ее рейтинга. По результатам опросов, ультраправая партия "Национальное объединение" (RN) Ле Пен опережает партию Макрона "Возрождение".

"Дебаты преследуют цель сделать все политические партии открытыми и разоблачить лицемерие. Ультраправые говорят, что поддерживают Украину, но это просто неправда", — сказал член парламента от партии Макрона "Возрождение" Бенджамин Хаддад.

Премьер-министр Габриэль Атталь был еще более радикальным. Он обвинил партию Ле Пен, в том, что ее финансировала России, а сама политик и ее соратники не скрывали симпатии к диктатору. Атталь выразил уверенность, что если бы у власти во Франции были ультраправые, то они бы поставляли оружие в РФ, а не Украине.

Габриель Атталь

Позиция ультраправых

В свою очередь политические соратники Мари Ле Пен уверяют, что не против помощи Украине, но против действий Макрона, которые "стирают любые красные линии в отношении России". В RN заявили, что воздержатся от голосования.

Председатель партии Национальный Фронт и родственник Ле Пен Жордан Барделла обвинил Макрона в том, что он обращает внимание на "далекие для французов вопросы" вместо того, чтобы заняться решением проблем повышения цен, роста уровня преступности и миграции.

Французы насторожены заявлением о возможном отправке войск в Украину.

В то же время, соцопросы показывают, что 79% французов выступают против участия своей армии в боевых действиях в Украине на фоне заявлений Макрона о возможном отправке войск в Украину.

Фото: Financial Times

Поможет ли этот трюк Макрону

Управляющий директор Eurasia Group Муджтаба Рахман сомневается, что Макрону стоило выставлять поддержку Украины на голосование и делать ее частью своей предвыборной кампании в Европарламент.

"Это может привести к обратному результату", – предположил эксперт.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о намерениях президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска в Украину. По его словам, отправка военных в Украину вероятно в случае возможного прорыва россиян в Киев или Одессу.

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