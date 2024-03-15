РДК відзвітував про роботу гуманітарного коридору у Бєлгородській та Курській областях

З моменту дії гуманітарного коридору, оголошеного для евакуації мирних жителів із Бєлгородської та Курської областей Росії, ним скористалося понад 7000 цивільних автомобілів. Також із міста Курськ евакуаційним коридором скористалися понад 600 цивільних автомобілів, на яких жителі залишали свої будинки.

Про це повідомляє РДК із посиланням на опозиційних правоохоронців та силовиків.

Нагадаємо, вранці 14 березня російські добровольці з РДК звернулися до мирних жителів Курської та Бєлгородської областей із закликом негайно евакуюватися, оскільки вони змушені були відкрити вогонь по військових об'єктах РФ. Однак російська влада не вжила жодних евакуаційних заходів. Навпаки, за даними російських ЗМІ, вона блокує евакуацію цивільних з Бєлгородщини.

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