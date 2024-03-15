Хрумкий хмиз на горілці: класичний рецепт

Щоб хмиз вийшов хрустким, обов'язково додавайте в нього горілку, а тісто розкочуйте дуже тонко. Вам знадобляться борошно, яйця, горілка та олія. З невеликої кількості інгредієнтів ви насмажите цілу гору солодкої випічки.