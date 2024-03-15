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Хрумкий хмиз на горілці: класичний рецепт

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
376 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
765
Час на прочитання
1 хв
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Хрумкий хмиз на горілці: класичний рецепт

Хрумка хмиз на горілці / Фото: Credits

Щоб хмиз вийшов хрустким, обов'язково додавайте в нього горілку, а тісто розкочуйте дуже тонко. Вам знадобляться борошно, яйця, горілка та олія. З невеликої кількості інгредієнтів ви насмажите цілу гору солодкої випічки.

Інгредієнти

борошно
200 г
яйця
2 шт.
горілка
1 ст. л.
сіль
щіпка
олія
400 г
цукрова пудра
  1. У миску вбийте яйця, додайте горілку і сіль. Збийте віночком. Поступово всипте просіяне борошно і замісіть тісто. Викладіть його на стіл, присипаний борошном, і замішуйте доти, доки воно не стане еластичним і пружним, приблизно 8-10 хвилин. Накрийте харчовою плівкою та залиште за кімнатної температури на 20 хвилин.
  2. Потім розділіть тісто на чотири частини та розкатайте у тонкий пласт. Наріжте на вертикальні смужки завширшки 3-4 сантиметри, кожну смужку наріжте на ромби. У середині кожного ромба зробіть невеликий надріз і витягніть край через цей надріз.
  3. Розігрійте на великому вогні глибоку сковороду з олією і обсмажте хмиз невеликими порціями до золотистого кольору. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки олії. Викладіть на блюдо і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Горілку можна замінити коньяком чи ромом.
  • Замість сковороди використовуйте сотейник чи каструлю.

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