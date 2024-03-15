Хрумкий хмиз на горілці: класичний рецепт

Щоб хмиз вийшов хрустким, обов'язково додавайте в нього горілку, а тісто розкочуйте дуже тонко. Вам знадобляться борошно, яйця, горілка та олія. З невеликої кількості інгредієнтів ви насмажите цілу гору солодкої випічки.
Інгредієнти
- борошно
- 200 г
- яйця
- 2 шт.
- горілка
- 1 ст. л.
- сіль
- щіпка
- олія
- 400 г
- цукрова пудра
- У миску вбийте яйця, додайте горілку і сіль. Збийте віночком. Поступово всипте просіяне борошно і замісіть тісто. Викладіть його на стіл, присипаний борошном, і замішуйте доти, доки воно не стане еластичним і пружним, приблизно 8-10 хвилин. Накрийте харчовою плівкою та залиште за кімнатної температури на 20 хвилин.
- Потім розділіть тісто на чотири частини та розкатайте у тонкий пласт. Наріжте на вертикальні смужки завширшки 3-4 сантиметри, кожну смужку наріжте на ромби. У середині кожного ромба зробіть невеликий надріз і витягніть край через цей надріз.
- Розігрійте на великому вогні глибоку сковороду з олією і обсмажте хмиз невеликими порціями до золотистого кольору. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки олії. Викладіть на блюдо і посипте цукровою пудрою.
Поради:
- Горілку можна замінити коньяком чи ромом.
- Замість сковороди використовуйте сотейник чи каструлю.
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