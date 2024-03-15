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Хрустящий хворост на водке: классический рецепт

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
376 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
676
Время на прочтение
1 мин
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Хрустящий хворост на водке: классический рецепт

Хрустящий хворост на водке / Фото: Credits

Чтобы хворост вышел хрустящим, обязательно добавляйте в него водку, а тесто раскатывайте очень тонко. Вам понадобится мука, яйца, водка и растительное масло. Из небольшого количества ингредиентов вы нажарите целую гору сладкой выпечки.

Ингредиенты

мука
200 г
яйца
2 шт.
водка
1 ст. л.
соль
щепотка
растительное масло
400 г
сахарная пудра
  1. В миску вбейте яйца, добавьте водку и соль. Взбейте венчиком. Постепенно всыпьте просеянную муку и замесите тесто. Выложите его на стол, припыленный мукой, и замешивайте до тех пор, пока оно не станет эластичным и упругим, примерно 8-10 минут. Накройте пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 20 минут.
  2. Затем разделите тесто на четыре части и раскатайте в тонкий пласт. Нарежьте на вертикальные полоски шириной 3-4 сантиметра, каждую полоску нарежьте на ромбы. В середине каждого ромба сделайте небольшой надрез и вытяните один край через этот надрез.
  3. Разогрейте на большом огне глубокую сковороду с растительным маслом и обжарьте хворост небольшими порциями, до золотистого цвета. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Уложите на блюдо и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Водку можно заменить коньяком или ромом.
  • Вместо сковороды используйте сотейник или кастрюлю.

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