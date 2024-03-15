Хрустящий хворост на водке: классический рецепт

Чтобы хворост вышел хрустящим, обязательно добавляйте в него водку, а тесто раскатывайте очень тонко. Вам понадобится мука, яйца, водка и растительное масло. Из небольшого количества ингредиентов вы нажарите целую гору сладкой выпечки.