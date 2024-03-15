В Белгороде утро началось со взрывов и воздушной тревоги

В Минобороны РФ говорят, что работала ПВО.
Сегодня утром, 15 марта, в российском Белгороде снова беспокойно, звучали сирены. В городе был обстрел.
В соцсетях публикуют видео с последствиями.
Министерство обороны РФ заявило, что силы противовоздушной обороны сбили семь реактивных снарядов.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что из Белгородской области из опасных районов эвакуированы около 400 человек.
Напомним:
Жители Белгорода сообщали о взрывах в центре города 14 марта. Губернатор Вячеслав Гладков заявлял о двух погибших в регионе в четверг и госпитализации еще нескольких жителей. Еще пять человек, по утверждениям властей, пострадали при обстреле Грайворонского района.
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