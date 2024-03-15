В Белгороде утро началось со взрывов и воздушной тревоги

Сегодня утром, 15 марта, в российском Белгороде снова беспокойно, звучали сирены. В городе был обстрел.

В соцсетях публикуют видео с последствиями.

Жители Белгорода проснулись под взрывы

Министерство обороны РФ заявило, что силы противовоздушной обороны сбили семь реактивных снарядов.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что из Белгородской области из опасных районов эвакуированы около 400 человек.

Напомним:

Жители Белгорода сообщали о взрывах в центре города 14 марта. Губернатор Вячеслав Гладков заявлял о двух погибших в регионе в четверг и госпитализации еще нескольких жителей. Еще пять человек, по утверждениям властей, пострадали при обстреле Грайворонского района.

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