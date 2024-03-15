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У Бєлгороді ранок почався з вибухів та повітряної тривоги 

У Бєлгороді ранок почався з вибухів та повітряної тривоги 

До Бєлгорода завітала "бавовна"

У Міноборони РФ кажуть, що працювала ППО.

Сьогодні зранку, 15 березня, у російському Бєлгороді знову непокійно, лунали сирени. У місті був обстріл.

У соцмережах публікують відео з наслідками.

Жителі Бєлгорода прокинулися під вибухи

Жителі Бєлгорода прокинулися під вибухи

Міністерство оборони РФ заявило, що сили протиповітряної оборони збили сім реактивних снарядів. 

Раніше губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що з Бєлгородської області з небезпечних районів евакуйовані близько 400 людей.

Нагадаємо:

Жителі Бєлгорода повідомляли про вибухи в центрі міста 14 березня. Губернатор В’ячеслав Гладков заявляв про двох загиблих у регіоні в четвер та госпіталізацію ще кількох жителів. Ще п’ятеро людей, за твердженнями влади, постраждали під час обстрілу Грайворонського району.

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